Украина планирует отсоединиться от российской энергосистемы

https://static.news.ru/photo/62473ca6-5d8d-11eb-ae99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что страна продолжает зависеть от России в вопросах энергетики. Чиновник рассказал, как исправить это положение.

Нам нужно срочно отсоединиться от единой энергосистемы с Беларусью и Российской Федерацией и объединиться с европейской системой, — заявил Витренко на ток-шоу в эфире телеканала «Украина».

Он назвал своей главной задачей присоединение страны к европейскому рынку, где «существуют прозрачные цены».

С 3 января 2021 года Киев начал закупать дешёвую электроэнергию в Белоруссии. Её вырабатывает недавно запущенная атомная энергетическая станция.

Как писал NEWS.ru, льготный тариф на электроэнергию для населения был отменён на Украине. Решение было принято по инициативе Юрия Витренко. Политик объяснил такие действия продлением до 31 марта специальных обязательств на рынке электроэнергии по установлению фиксированной цены для потребителей.