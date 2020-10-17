Украина отказалась закупать вакцину из России после встречи с послом США

https://static.news.ru/photo/4fc04d34-1071-11eb-a60e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Киев отказался от российского препарата для вакцинации от COVID-19 после того, как украинский министр здравоохранения Максим Степанов провёл переговоры с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. О решении сообщило американское посольство США на Украине.

В сообщении сказано, что Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин главу Минздрава Степанова. Темой беседы стала борьба с коронавирусом и реформы сектора здравоохранения.

Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических исследований на безопасность, — сказано в заявлении, которое приводит РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что Степанов допускает возможность закупки российской вакцины.

В начале октября глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. На это Путин ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева. 12 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также подчеркнул, что для получения российской вакцины власти Украины должны выразить такое желание. При этом поставка вакцины возможна на платной основе. Вскоре завершится третья фаза испытаний, а затем начнётся массовое производство. Песков добавил, что пока Киев не изъявлял желания купить российскую вакцину.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета.

Как писал NEWS.ru, ранее Индия одобрила испытания российской вакцины «Спутник V».