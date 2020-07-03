Суд в Нидерландах разрешил выступить эксперту «Алмаз-Антея» по делу MH17

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Суд в Нидерландах решил приобщить к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, содержащиеся в докладах по авиакатастрофе компанией «Алмаз-Антей» (РФ), рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс во время слушаний 3 июля 2020 года.

Что касается (украинского полковника. — NEWS.ru) Таренкова, а также эксперта «Алмаз-Антей», суд удовлетворил запросы на их допросы, чтобы была возможность расспросить о вероятности взрыва ракеты ЗРК «Бук» 9М38М1 рядом с самолётом, — резюмировал юрист.

Он добавил, что международная инстанция считает возможным опросить упомянутых граждан по поводу реальности сценария, по которому авиалайнер уничтожила ракета ЗРК «Бук».

Кроме того, доклады «Алмаз-Антей» по MH17, переведённые на английский язык, должны быть приобщены к делу, — подчеркнул Стинхейс.

Кроме того, Стинхейс заявил — будет обоснованным вновь обратиться к Соединённым Штатам Америки за спутниковыми снимками с места крушения рейса MH17, передаёт «Московский комсомолец».

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17. По её мнению, факт выхода этой книги демонстрирует стремление малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Захарова, в частности, обратила внимание на то, что автор книги выдвинул версию о том, что США использовали катастрофу как повод ввести новые санкции против России.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шёл вооружённый конфликт. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.