Стало известно, почему Дуда отказался от встречи с Зеленским в ООН Rzeczpospolita: Дуда отменил встречу с Зеленским на ГА ООН из-за расписания

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН по причине изменения расписания, пишет польское издание Rzeczpospolita. По данным СМИ, изначально этой встрече отводили важное значение из-за напряженности между Варшавой и Киевом на фоне продления эмбарго на украинское зерно.

На 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня, — говорится в материале издания.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции с Украины в ряд приграничных стран Евросоюза, обязав при этом Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о запрете в одностороннем порядке. При этом Польша считается одним из ключевых поставщиков вооружения на Украину. В результате Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО в отношении трех стран.

Ранее Владимир Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что страны ЕС, ограничивающие поставки украинского зерна, превращают данный вопрос в триллер и таким образом помогают России. По его словам, происходящее вызывает чувство тревоги.