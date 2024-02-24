Одна из украинских АЭС обзаведется новыми энергоблоками Nikkei: Украина построит четыре энергоблока на Хмельницкой АЭС

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хмельницкая АЭС

Украина в ближайшие несколько лет намерена построить четыре новых энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции, пишет японская газета Nikkei. По ее данным, вести строительство будет американская компания Westinghouse, на этой уйдет около пяти лет.

Авторы издания уточняют, что руководство Украины планирует возобновить строительство третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС и до конца текущего года начать создавать еще два. Вместе с тем, украинские власти планируют сотрудничать с Японией по вопросу расширения атомных объектов на территории страны.

Для расширения атомных станций и осуществления стабильных поставок электроэнергии мы будем сотрудничать с японскими компаниями, — заявил изданию министр энергетики Украины.