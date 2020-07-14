Стали известны условия допуска российских туристов в Финляндию

https://static.news.ru/photo/6e768a1e-c5c0-11ea-a63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Финляндия открыла границы для туристов из ряда стран. Уже возобновлено сообщение со странами Прибалтики и Скандинавии (кроме Швеции). В ближайшее время откроется доступ для туристов из Австрии, Германии, Венгрии, Греции и ряда других государств. 11 августа Финляндия будет в очередной раз пересматривать «белый список» и может включить Россию в перечень стран, из которых разрешён свободный въезд.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя компании VisitFinland Александру Шахнович. По её словам, Финляндия при принятии решения об открытии границ руководствуется закреплённым принципом. В рассматриваемом государстве в течение 14 дней должно быть не более восьми (в исключительных случаях 10) выявленных ежесуточно случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. В России в середине июля этот показатель чуть меньше семи. Таким образом, если позитивная тенденция сохранится, у РФ есть хорошие шансы войти в перечень стран, откуда разрешён въезд туристов в Финляндию.

Авиаперевозчик Finnair уже анонсировал полёты в Санкт-Петербург в августе и в Москву в сентябре. До конца года планируется возобновить железнодорожное сообщение. В настоящее время между странами ходят автобусы, однако они перевозят только граждан, которым надо пересечь границу по важным причинам (работа, лечение, похороны и прочие).

Шахнович заявила, что в Финляндии полностью готовы к приёму туристов из РФ и считают российский рынок приоритетным. Если Хельсинки 11 августа разрешит неограниченный въезд россиянам, Москва, вероятно, ответит аналогичным шагом.

В Финляндии за время пандемии выявлено 7295 случаев COVID-19, 329 человек скончались. В России отмечено 739 947 случаев при 11 514 летальных исходах.

Накануне, 13 июля, Россия отменила обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа, передавал NEWS.ru.