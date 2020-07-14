Стали известны условия допуска российских туристов в Финляндию

Финляндия открыла границы для туристов из ряда стран. Уже возобновлено сообщение со странами Прибалтики и Скандинавии (кроме Швеции). В ближайшее время откроется доступ для туристов из Австрии, Германии, Венгрии, Греции и ряда других государств. 11 августа Финляндия будет в очередной раз пересматривать «белый список» и может включить Россию в перечень стран, из которых разрешён свободный въезд.
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Авиаперевозчик Finnair уже анонсировал полёты в Санкт-Петербург в августе и в Москву в сентябре. До конца года планируется возобновить железнодорожное сообщение. В настоящее время между странами ходят автобусы, однако они перевозят только граждан, которым надо пересечь границу по важным причинам (работа, лечение, похороны и прочие).
Шахнович заявила, что в Финляндии полностью готовы к приёму туристов из РФ и считают российский рынок приоритетным. Если Хельсинки 11 августа разрешит неограниченный въезд россиянам, Москва, вероятно, ответит аналогичным шагом.
В Финляндии за время пандемии выявлено 7295 случаев COVID-19, 329 человек скончались. В России отмечено 739 947 случаев при 11 514 летальных исходах.
Накануне, 13 июля, Россия отменила обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа, передавал NEWS.ru.
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