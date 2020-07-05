Спортивный самолёт упал в Польше

Одномоторный спортивный самолёт Rand Robinson KR-1 потерпел крушение в Кросно Подкарпатского воеводства Польши. В результате ЧП никто не пострадал.
Машина упала сразу после взлёта с аэродрома Кросно,
На борту был только 69-летний пилот, который смог самостоятельно покинуть судно. Авария произошла на частной территории.
Ранее NEWS.ru писал, что аналогичный случай произошёл в Рязанской области. Там разбился лёгкий двухместный многоцелевой самолёт «Бекас». В результате погиб один человек — пилот. На земле никто не пострадал, поскольку самолёт упал вдали от жилых домов.
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