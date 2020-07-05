Спортивный самолёт упал в Польше

https://static.news.ru/photo/bd612ce8-becb-11ea-9c70-fa163e074e61_660.jpg Фото: terazkrosno.pl

Одномоторный спортивный самолёт Rand Robinson KR-1 потерпел крушение в Кросно Подкарпатского воеводства Польши. В результате ЧП никто не пострадал.

Машина упала сразу после взлёта с аэродрома Кросно, передаёт terazkrosno.pl. Транспортное средство ударилось о фонарь, затем об ограждение. Уже на земле оно врезалось в припаркованный легковой автомобиль.

На борту был только 69-летний пилот, который смог самостоятельно покинуть судно. Авария произошла на частной территории.

Ранее NEWS.ru писал, что аналогичный случай произошёл в Рязанской области. Там разбился лёгкий двухместный многоцелевой самолёт «Бекас». В результате погиб один человек — пилот. На земле никто не пострадал, поскольку самолёт упал вдали от жилых домов.