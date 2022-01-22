Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании навал «пророссийским лидером в Киеве», в интервью британскому изданию Telegraph назвал себя патриотом своей страны и заявил, что в связях с Москвой и подготовке к смене власти на Украине надо подозревать другого кандидата. По мнению издания, речь идёт о Викторе Медведчуке. Между ним и Мураевым существует коммерческий конфликт.

Если я ничего не упустил, у них есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны, — сказал Мураев.

Аналитики издания предположили, что в качестве «кандидата Кремля» в данном случае можно рассматривать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Telegraph не смог связаться с политиком для комментариев.

Издание рассказало, что при сборе информации Великобритания, вероятно, тесно сотрудничала с США и данные были обнародованы «после процесса проверки с участием разведывательных служб».

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия якобы планирует сменить руководство Украины на более лояльного человека. В пресс-релизе британского ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В ответ на это в МИД России призвали Британию прекратить распространять чушь.

Кроме того, выяснилось, что Евгений Мураев числится в санкционных списках РФ против физических и юридических лиц Украины.