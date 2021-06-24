Премьер Нидерландов отказался участвовать в саммите с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отреагировал на предложение ФРГ и Франции об организации саммита ЕС — Россия. Сам он отказался лично присутствовать на переговорах с Москвой. Информацию передаёт ТАСС.

По словам Рютте, он не возражает против встречи представителей ЕС и ЕК с российским лидером Владимиром Путиным. Но принимать в саммите участие лично политик не намерен. Рютте уточнил , что причина отказа — дело о крушении малайзийского Boeing МН17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Запросы на компенсацию родственникам жертв крушения самолёта суд в Нидерландах планирует рассмотреть в июне-июле 2021 года.

Ранее канцлер ФРГ Меркель предложила провести встречу между лидерами Евросоюза и Путиным. Подобная идея была озвучена послами Германии и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе. Инициатива вызвала нарекания со стороны нескольких европейских стран, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон её поддержал.

Позднее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сказал, что Москва не знает деталей возможного саммита Россия — Евросоюз и ждёт подробностей. Он отметил, что РФ знает об идее Франции и Германии провести подобную встречу.