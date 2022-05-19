Премьер Финляндии оценила возможность появления в стране баз и оружия НАТО Премьер Финляндии: НАТО не навяжет стране свои базы или ядерное оружие после вступления

Санна Марин / Фото IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью Corriere della Sera, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после вступления в НАТО не стоит на повестке дня. По её словам, в данном случае всё будет зависеть от решения самой страны, которая также сохранит статус посредника в международных процессах.

Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать базы в Финляндии, — сказала премьер.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Россия выступает против расширения Альянса в восточном направлении, к территориям государства. Президент России Владимир Путин не раз утверждал, что руководство НАТО обмануло РФ, когда в 1997 году заявило, что дальнейшего расширения не будет. Однако к НАТО присоединились с того момента более 10 стран.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. Он также выразил мнение, что безопасность государств после их вступления в НАТО не укрепится, а ситуация в мире радикально поменяется, с чем Россия мириться не будет.