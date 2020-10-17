Посольство РФ вступится за россиянку, у которой во Франции отобрали ребёнка

https://static.news.ru/photo/adf51e04-1150-11eb-8fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Российское посольство в Париже подготовило ноту Министерству иностранных дел Франции в защиту россиянки, у которой органы опеки отобрали пятилетнего ребёнка.

Мы прилагаем все усилия к обеспечению соблюдения прав нашей соотечественницы, невзирая на любые её возможные проблемы с французским законодательством, — сообщили ТАСС в посольстве.

Руководитель российской дипслужбы в Париже Сергей Паринов заявил, что посольство поддерживает контакт с женщиной с 7 октября.

Самой соотечественнице мы настоятельно рекомендовали при первой возможности возвращаться в Россию вместе с ребёнком, — добавил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что органы опеки во Франции отобрали у российской туристки сына и поместили его в местный детдом. Женщина считает, что его хотят отдать ЛГБТ-паре. Сама она вместе с ребёнком приехала в страну по туристической визе.