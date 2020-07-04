Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму

https://static.news.ru/photo/8bd1b7f8-bded-11ea-9439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал об уголовных делах, которые завели на него силовые структуры. Он заявил, что готов сесть в тюрьму.

По его словам, действующий глава государства Владимир Зеленский — неопытный политик, который мстит ему.

Это месть неопытного политика, который считает, что таким образом удастся решить его проблему, — подчеркнул он в интервью BBC.

По словам политика, из-за падения рейтинга Зеленскому приходится действовать. Однако вместо реформ экономики, защиты страны от российской агрессии и решения проблем в борьбе с коронавирусом политик решил «устроить телешоу».

Потому что телешоу — это единственное, в чём он разбирается, что он может профессионально делать. Но люди не верят в это телешоу — и это самое главное, — сказал Порошенко.

Обсуждая рекламные щиты на предвыборной кампании, на которых Порошенко противопоставлялся Путину, политик сказал, что рад был бы ошибаться, однако это правда. Кремлёвская пятая колонна играет большую роль в украинской политике.

Команда человека из Кремля, которая пять лет моего президентства просидела в Москве, — теперь он представлен в офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. <...> Я не говорю, что украинский президент — человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытный, — считает он.

Он отметил, что ради спасения Украины готов не только сесть в тюрьму, но и отдать жизнь.

Его (Зеленского. — NEWS.ru) команда, к которой принадлежит одна особа, которая находилась в России все пять лет моего президентства, точно играет негативную роль, — добавил он.

В настоящий момент против Порошенко открыто больше 20 уголовных дел.

Как писал NEWS.ru, 1 июля Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро разведки. Однако он не стал давать показания. По словам начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачока, политик не стал говорить о сути предъявленного ему подозрения.

После допроса экс-президент прибыл в Печерский суд Киева. Арбитраж планирует избрать ему меру пресечения по этому делу. Возле здания суда смонтировали сцену. На месте собрались люди, в числе которых жена политика Марина.

Заседание и допрос относятся к делу о давлении на руководителя Службы внешней разведки: по данным Генпрокуратуры страны, Порошенко преступными методами добился назначения первым замглавы ведомства Сергея Семочки. Сначала прокуратура просила избрать в качестве меры пресечения арест с альтернативой залога в размере 10 млн гривен (26,4 млн рублей). Однако позднее силовики изменили ходатайство на требование личного обязательства политика.