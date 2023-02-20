Польша закроет последний пограничный пункт с Белоруссией для большегрузов

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Польша ограничит проезд для грузового авто на последнем работающем пограничном переходе «Кукурыки-Козловичи», сообщает пресс-служба МВД страны. В ведомстве объяснили, что меры были приняты в связи с запретом белорусских властей проезжать польским перевозчикам через территорию республики в Латвию и Литву. При этом представители МВД подчеркивают, что пассажирские перевозки через этот погранпереход блокироваться не будут.

В связи с введенными белорусскими властями ограничениями для польских перевозчиков относительно возможности пересечения границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском погранпереходах министр Мариуш Каминский принял решение ограничить движение белорусских грузовых автомобилей на границе Кукурыки — Козловичи». Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки на погранпереходе в Тересполе, — говорится в сообщении МВД Польши.

Новые правила вступят в силу с 21 февраля с 19:00 (17:00 по московскому времени). Белорусским водителям грузового авто предложили заезжать на территорию республики через Латвию и Литву.

10 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о временной приостановке движения на польско-белорусском КПП «Бобровники» со стороны Белоруссии. Такое распоряжение последовало из-за «соображений государственной безопасности». В польском ведомстве проинформировали белорусских пограничников, что с 10 февраля на КПП будет приостановлено оформление машин и лиц, чей маршрут пролегает через границу.

Пограничная служба Польши до этого сообщала об увеличении протяженности электронного забора на границе с Белоруссией на 16 км. На сегодняшний день общая длина барьера составила 37 км. В соцсетях Погранслужбы уточнили, что данный забор оснащен камерами ночного видения, тепловизорами, а также специальными кабелями обнаружения.