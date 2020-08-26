Польша пропустила через границу белорусов без виз

https://static.news.ru/photo/22e6761e-e7c0-11ea-aa9b-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: MorawieckiPL/facebook.com

Власти Польши пропустили на территорию страны граждан Белоруссии без виз и необходимых документов, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидерами входящих в польский парламент политических партий, посвящённой белорусским событиям.

Так, некоторое время назад власти Польши пообещали ввести процедуру облегчённого въезда для белорусских граждан.

Несколько десятков граждан Белоруссии, которые пострадали от режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, нашли помощь на территории Польши, — отметил премьер, слова которого приводит ТАСС.

Моравецкий также добавил, что попросил министра здравоохранения страны подготовить больницы для приёма людей «из-за восточной границы». По его словам, Польша получает сигналы от белорусских организаций и частных лиц, что есть люди, которые «серьёзно избиты, измучены милицией».

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что общественные деятели Белоруссии, которые хотели бы вступить в контакт с российской властью, могут обратиться в посольство РФ.