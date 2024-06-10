Озвучены предварительные итоги выборов в Европарламент На выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партия

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

На выборах в Европарламент (ЕП) с большим отрывом побеждает Европейская народная партия (ЕНП), куда входит глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщила глава уходящего состава ЕП Роберта Метсола. По ее предварительной информации, ЕНП получит 189 мест из 720. Урсула фон дер Ляйен уже пообещала, что новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским». Обновленный состав ЕП приступит к работе 18 июня.

Фон дер Ляйен уверена в том, что ее переизберут на должность главы ЕК. Она уже заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что предстоит много работы. Урсула фон дер Ляйен также пообещала выстроить бастион против крайностей левых и правых политических сил.

Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским, — заявила она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. По его словам, в последние годы общественные и парламентские дебаты охватила лихорадка, поэтому в соответствии с 12-й статьей конституции страны он решил путем голосования предоставить гражданам выбор парламентского будущего республики.