Жители Германии выразили готовность принимать больше беженцев

https://static.news.ru/photo/79283e28-c460-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hermine Poschmann/Global Look Press

Специалисты института Infratest-Dimap провели опрос и выяснили, что большинство граждан Германии выступают за реформирование системы предоставления убежища в Евросоюзе. Они считают, что следует предотвращать незаконное пересечение границ ЕС и забирать больше беженцев непосредственно из кризисных регионов.

Около 59 процентов респондентов заявили, что выступают за предотвращение незаконного пересечения границ Евросоюза соискателями убежища, — цитирует газета Welt am Sonntag результаты опроса.

Респондентам задали всего лишь один вопрос: «Следует ли в ходе реформирования системы предоставления убежища в Евросоюзе запретить незаконный въезд в ЕС искателей убежища, но при этом привозить в ЕС воздушным путём больше людей, нуждающихся в защите, непосредственно из кризисных регионов». При этом, 30% респондентов заявили, что это предложение «ведёт в неправильном направлении», а оставшиеся 11% не смогли определиться с ответом.

Как писал NEWS.ru, президент Сирии Башар Асад считает, что Европа столкнулась с проблемой беженцев из-за прежней помощи террористам на территории Сирии. Также Асад отметил, что людям трудно оставаться в Сирии из-за переизбытка оружия и общего хаоса. Главной причиной начала войны политик считает терпимое отношение к экстремизму. Второй причиной он назвал оставленных без присмотра преступников, которые готовы к восстанию против общественного порядка.