Цена газа в Европе вновь побила исторический рекорд, превысив $1100 за тысячу кубометров. Подобная ситуация может привести к тому, что зависимые от газа европейские заводы могут остановить свою деятельность. Об этом «Народным Новостям» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Это либерализированный рынок, специфика которого заключается в том, что цена может быть очень низкой, когда много поставщиков и маленький экономический спрос. Но может быть наоборот — когда поставщиков не хватает, а спрос большой, то цена растёт, — пояснил эксперт.

По его словам, европейские заводы, которые наиболее зависимы от газа, могут просто остановиться. Поэтому цены на газ будут расти до тех пор, пока не упадёт потребление. Также стоит понимать, что спрос на товар бывает эластичным и неэластичным.

Что касается «Северного потока — 2», то, добавил Митрахович, дополнительные объёмы российского газа смогут охладить часть спроса в Европе.

Но это также не является фактом, который мог бы полностью решить проблемы европейского рынка, потому что газопровод не может выйти на полною мощность сразу, даже если бы с него сняли все антимонопольные ограничения, — пояснил он.

Ранее читатели британской газеты Daily Express выразили мнение, что европейские страны столкнутся с серьёзными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. Многие отметили, что конфликт между странами Европы из-за природного топлива возник по вине России, которая намеренно «зажала Евросоюз в тиски».