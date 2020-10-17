Названо имя человека, подозреваемого в убийстве учителя под Парижем

https://static.news.ru/photo/7aa4921c-1076-11eb-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Во Франции газета Figaro сообщила, что предполагаемого убийцу учителя в пригороде Парижа звали Абдулах А. 18-летний юноша якобы является выходцем из России.

Ранее сообщалось, что молодой человек обезглавил учителя после урока, на котором тот демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. При задержании юноша был застрелен полицией.

Источник, близкий к следствию, назвал имя злоумышленника — Абдулах и добавил, что тот был беженцем из России. Около полугода назад ему выдали десятилетний вид на жительство, сообщает издание.

Кроме того, уточняется, что юноша не находился в списке радикально настроенных лиц, однако состоял в банде в коммуне Эраньи. Один из участников банды был радикальным исламистом.

Ранее NEWS.ru писал, что в пятницу, 16 октября, злоумышленник напал на учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Он отрезал мужчине голову. Затем он опубликовал её снимок на своей странице в Facebook. Позже убийцу застрелила полиция в соседней коммуне Эраньи.

Полиция задержала по делу об убийстве девять человек. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошла террористическая атака.