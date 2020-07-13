«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Из-за ситуации с долгами отопительный сезон на Украине может быть сорван. Об этом заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
По данным компании, поставки тепла потребителям находятся под угрозой из-за долгов теплопроизводителей и ненадлежащих расчётов многих предприятий за газ. Так, в списке должников — 109 организаций при общем количестве в 1316 производителей.
Как
1 июля сообщалось, что транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на
Как писал NEWS.ru, Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающий газовый транзит с 1 января 2020 года. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд.
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