«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

https://static.news.ru/photo/252069e6-c59f-11ea-b97a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NaftogazUA/facebook.com

Из-за ситуации с долгами отопительный сезон на Украине может быть сорван. Об этом заявили в НАК «Нафтогаз Украины».

По данным компании, поставки тепла потребителям находятся под угрозой из-за долгов теплопроизводителей и ненадлежащих расчётов многих предприятий за газ. Так, в списке должников — 109 организаций при общем количестве в 1316 производителей.

Как пишет «Политика Сегодня», власти Украины решили продлить специальные обязательства «Нафтогаза» по поставкам для обеспечения населения до 1 августа. На компанию были возложены соответствующие обязательства продажи природного газа по ценам, регулируемым кабмином, в 2015 году, после чего их действие неоднократно продлевали.

1 июля сообщалось, что транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше , чем за аналогичный период прошлого года.

Как писал NEWS.ru, Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающий газовый транзит с 1 января 2020 года. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд.