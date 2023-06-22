На Украину запретили ввоз книг из России Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из России и Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятый Верховной радой законопроект, запрещающий ввоз в страну издательской продукции из России и Белоруссии. Под запрет попали и произведения авторства граждан РФ.

Подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России), Республики Беларусь», — написал Зеленский в соцсети.

Правительство Украины ранее запретило индивидуальные номерные знаки на автомобилях, содержащие буквы Z и V, которые ассоциируются с российской спецоперацией, сообщает пресс-служба МВД страны. Под запрет подпадают как комбинации Z и V, так и их использование по отдельности, в том числе для замены букв «З», «С», «В» и «Ф» в словах, написанных кириллицей.

В октябре 2022 года на Украине принят закон, запрещающий прослушивать на территории страны российскую музыку, передает издание «Страна.ua». Запрет касается телевидения, радио и общественных мест. В то же время вводится перечень музыкальных исполнителей из РФ, осуждающих военную операцию, на которых указанные ограничения не распространяются.