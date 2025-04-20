Молдавский архиепископ передал прихожанам частицу Благодатного огня Молдавский архиепископ Маркелл провел пасхальное богослужение в Бельцах

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Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл совершил пасхальное богослужение в храме святых Константина и Елены в городе Бельцы в Молдавии, сообщает РИА Новости. Он передал прихожанам частицу Благодатного огня из Иерусалима, которую привезла делегация Молдавской православной церкви. По словам Маркелла, в этот день люди должны открыть сердца для принятия радости Христова воскресения.

Путь к радости лежит через крестные страдания, и когда мы достигаем этой радости, пройденный путь, пусть он был тернист, узок и тяжел, уже ничего не значит, потому что мы достигли радости Христова воскресения, — подчеркнул архиепископ.

Кроме того, священнослужитель особо подчеркнул важность духовных ценностей в современном мире. Также он призвал верующих не опасаться тягот и трудностей на христианском пути. После богослужения Маркелл возглавил Крестный ход в Бельцах.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с праздником Воскресения Христова. В своем пасхальном обращении он пожелал, чтобы сердца людей наполнились светом и любовью, и призвал обнять родных, поздравить близких, а также поддержать нуждающихся.

До этого стало известно, что пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя посетил президент России Владимир Путин. Именно там по сложившейся традиции глава государства встречает главный православный праздник. На богослужении также присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, певец SHAMAN, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие.