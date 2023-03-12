Молдавия обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране Полиция Молдавии: российские спецслужбы готовили акции по дестабилизации ситуации в стране

Фото: Родион Прока/РИА Новости

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Председатель Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану обвинил Россию в том, что ее спецслужбы причастны к подготовке акций в ходе массовых демонстраций в стране, передает ТАСС. Он добавил, что Москва, согласно данным молдавской полиции, планировала дестабилизировать ситуацию.

В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами РФ действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю, — сказал Чернэуцану.

Согласно данным полиции, в стране формировались 10 групп численностью от пяти до 10 участников. Их координатором является прибывший из России человек, считают молдавские правоохранительные органы. Вместе с тем Чернэуцану указал, что в полицейский участок привезли 25 вероятных участников, семь их которых впоследствии были задержаны, они пошли на сотрудничество со следствием.

Полиция Молдавии 10 марта сообщила о проведении обысков по делу о готовящихся массовых беспорядках. Во время обысков по всей стране полиция изъяла $11 тысяч, «предназначенных для организации массовых беспорядков». Акции протеста запланированы 12 марта.