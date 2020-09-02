МИД ФРГ заявил о заинтересованности страны в улучшении отношений с РФ

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Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой, однако российская сторона должна создать условия для этого. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

По его словам, российско-немецкое сотрудничество в последние годы было омрачено некоторыми событиями, такими как хакерская атака против бундестага, присоединение Крыма к России и убийство в Берлине грузинского гражданина.

Мы, разумеется, заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Россией, но для этого Россия должна создать соответствующие условия, — сказал Бургер на брифинге.

Дипломат отметил, что на прошлой неделе министры иностранных дел стран Евросоюза в неформальной обстановке обсуждали тему выстраивания отношений с Россией, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 29 августа в Берлине прошли митинги в знак протеста против ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Некоторые протестующие скандировали «Путин!». Депутат бундестага Гуннар Линдеманн объяснил, что лозунги демонстрантов вызваны большим уважением к российскому политику.