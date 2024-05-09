Литва может отправить военных на Украину Guardian: глава МИД Литвы Ландсбергис допустил отправку военных на Украину

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис допустил отправку военных на Украину, сообщает The Guardian. По его словам, это необходимо для тренировки солдат ВСУ, что удобнее проводить именно на украинской территории, а не в странах НАТО.

Наши войска обучали украинцев на Украине до войны, и мы занимаемся этим уже много лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым, — сказал он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства страны Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения на родину граждан Украины, проживающих на территории страны. По их мнению, Киев должен иметь свои мобилизационные планы. При этом Литва намерена сотрудничать с Украиной во всех смыслах.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что возможная отправка военнослужащих Вооруженных сил Литвы на Украину обернется для Вильнюса лишь проблемами. При этом он подчеркнул, что такое решение не окажет влияния на выполнение задач российских войск в рамках СВО.

Также член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Европа готовится к войне с Россией. Он считает, что в настоящий момент власти европейских стран проводят «фашизацию» населения, обрабатывая его информационно и настраивая против Москвы. При этом Россия, по мнению парламентария, адекватно реагирует на возникающие для нее угрозы.