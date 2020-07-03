Умер самый старый в мире кот

Жительница британского графства Девон Мишель Херитедж сообщила о смерти своего кота Раббла (на русский кличку можно перевести как «щебёнка»). Животному был 31 год, что делало его самым старым котом в мире.
Женщина рассказала, что получила бело-рыжего котёнка породы мейн-кун в подарок на 20-летие. С тех пор она не расставалась с ним,
Каждый день кот переходил дорогу у дома, а затем возвращался домой. В этот раз он не пришёл. Перед этим он сильно похудел, рассказала хозяйка.
По данным журналистов, возраст животного в пересчёте на человеческий составлял 150 лет. В Книге рекордов Гиннесса содержится информация о коте Скутере из американского штата Техас, который прожил 30 лет и считался самым старым в мире.
Однако никому ещё не удалось побить рекорд техасской кошки Крим Пафф, которая умерла в 2005 году на 39-м году жизни.
Как ранее писал NEWS.ru, в Перми
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