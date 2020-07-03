Умер самый старый в мире кот

https://static.news.ru/photo/790270dc-bd65-11ea-9699-fa163e074e61_660.jpg Фото: SoulMiller90 /CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Жительница британского графства Девон Мишель Херитедж сообщила о смерти своего кота Раббла (на русский кличку можно перевести как «щебёнка»). Животному был 31 год, что делало его самым старым котом в мире.

Женщина рассказала, что получила бело-рыжего котёнка породы мейн-кун в подарок на 20-летие. С тех пор она не расставалась с ним, передаёт Daily Mail.

Каждый день кот переходил дорогу у дома, а затем возвращался домой. В этот раз он не пришёл. Перед этим он сильно похудел, рассказала хозяйка.

По данным журналистов, возраст животного в пересчёте на человеческий составлял 150 лет. В Книге рекордов Гиннесса содержится информация о коте Скутере из американского штата Техас, который прожил 30 лет и считался самым старым в мире.

Однако никому ещё не удалось побить рекорд техасской кошки Крим Пафф, которая умерла в 2005 году на 39-м году жизни.