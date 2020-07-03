Киев пожалуется в Арбитражный трибунал из-за перевозок по Крымскому мосту

https://static.news.ru/photo/013f31bc-bdeb-11ea-bee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинские власти намерены обратиться в Арбитражный трибунал с жалобой на нарушение Россией международного права при запуске грузоперевозок по Крымскому мосту. Об этом заявила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

По её словам, не только начало грузоперевозок, но и само строительство моста является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также украинского законодательства. Джапарова утверждает, что Россия не должна была строить переправу, не получив на то согласия Украины, как прибрежного государства.

Замминистра добавила, что позицию Киева в трибунале будут подкреплять ноты протеста, которые Киев направлял Москве на всех этапах строительства моста, а также санкции в отношении компаний и физических лиц, причастных к этому.

Намерения украинской стороны прокомментировал юрист-международник Дмитрий Романенко.

Совершенно однозначно, что речь идёт о строительстве в территориальных водах Российской Федерации. Крым является территорией РФ и какие-либо согласования с третьими сторонами России не требуется, чтобы осуществлять подобное строительство, — сказал он MK.RU.

Как писал NEWS.ru, грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было открыто 30 июня. Первые составы прошли навстречу друг другу — один с полуострова на материк (груз — кальцинированная соль и известняк с предприятий региона), второй — в обратную сторону (зерно, стройматериалы, бензин, удобрения). Символическое приветствие произошло под аркой транспортного перехода.

Крымский мост — самый большой в РФ и Европе. Общая длина около 19 км. Он соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край). Автомобильную часть открыли в мае 2018 года, пассажирские перевозки по железной дороге стартовали в декабре 2019-го.