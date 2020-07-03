Киев: переговоры «нормандской четвёрки» в Берлине приблизили новый саммит

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Делегация Киева обсудила с другими представителями «нормандской четвёрки» (Германия, РФ, Украина и Франция) повестку дня контактной группы по Донбассу и предпосылки для проведения очередных переговоров, сообщили представители офиса главы Незалежной Владимира Зеленского. Контакты состоялись 3 июля 2020 года в Берлине. Кроме того, дипломаты затронули тему выполнения договорённостей, достигнутых по итогам парижского саммита в декабре 2019-го.

Выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трёхсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в «нормандском формате» в Берлине, — передаёт портал офиса украинского лидера.

Участники переговоров призвали приложить максимальные усилия для полного выполнения решений саммита в Париже. В частности, они сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного прекращения огня в Донбассе.

Однако замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что по итогам прошедшей 3 июля встречи в Берлине прорыва в процессе урегулирования достичь не удалось. Например, не получилось добиться «от Украины чёткого, внятного ответа» по поводу закрепления в Основном законе Незалежной в части децентрализации«, что предусмотрено минскими соглашениями.

Российский чиновник добавил, что о дате нового саммита «нормандской четвёрки» говорить ещё «очень-очень рано», так как необходимо выполнить решения переговоров в Париже. В первую очередь это касается принятием Киевом десятков законов по Донбассу.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Россию подвергли санкциям страны Евросоюза и США из-за войны на востоке Украины (лидеры этих государств считают, что сепаратистов поддерживает Кремль) и присоединения Крыма. Под ограничения попали физические и юридические лица, способствовавшие этим событиям. Их список довольно обширен, с ними прекращены бизнес-контакты и торговый оборот. От введения санкций пострадала не только экономика России, но и отчасти экономики европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Украины, Минские соглашения являются юридически никчёмными. Однако Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.