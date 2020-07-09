Киев назвал Минские соглашения неактуальными

https://static.news.ru/photo/af4a702c-c21f-11ea-94d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал неактуальными Минские соглашения.

О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях — 2014–2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения, — цитирует его РИА Новости.

По словам другого украинского политика, Дмитрия Кулебы, минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе ещё не умер только потому, что держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее в Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ. С таким заявлением выступил вице-премьер страны и министр по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных украинских территорий Алексей Резников.

Как ранее информировал NEWS.ru, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу.