Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине Премьер Италии заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине

Фото: Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине, сообщила на пресс-конференции по итогам года премьер-министр страны Джорджа Мелони. По словам Мелони, которые приводит РИА Новости, она намерена совершить визит в Киев до конца февраля 2023 года, чтобы обсудить этот вопрос.

Я сказала Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу, — заявила Мелони.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вести переговоры на условиях, которые могли бы последовать со стороны Киева, заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям и всегда ориентировалась исключительно на собственные цели и здравый смысл.

Перед этим глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль в завершении конфликта. При этом Кулеба подчеркнул, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».