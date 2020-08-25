Главы МИД ЕС рассмотрят антибелорусские санкции 27-28 августа

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Очередное обсуждение главами МИД 27 стран Евросоюза санкций против Белоруссии состоится на неформальной встрече 27–28 августа.

Об этом сообщила замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам по ситуации в этой стране. По её словам, работа над санкциями Евросоюза против представителей руководства республики продолжается, новое обсуждение пройдёт в Берлине 27-28 августа, передаёт ТАСС.

Ранее Хельга Шмид заявила, что на текущей неделе запланировано проведение заседания ОБСЕ для обсуждения поддержки белорусской стороны. Встречу предлагалось провести в Минске. Верховный представитель готов участвовать в этих визитах, усилиях по демократизации, поиску мирного решения.

Масштабные акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после прошедших выборов президента страны. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Основной противник главы государства Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.