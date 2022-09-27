Гибель Британика: фунт стерлингов впадает в ничтожество Великобритания стоит на пороге неприятных перемен после того, как инвесторы стали шарахаться от ее валюты

Фото: IMAGO/Louise Rose/Global Look Press

Обменный курс британского фунта стерлингов (GBP) упал в начале этой недели до исторического минимума к доллару США (USD). Это хорошая новость для всех тех, кто собирается приезжать в Великобританию с короткими визитами, а также для тех (немногих) британских производителей, которые продают свои товары за пределами островов. Однако обвальное ослабление фунта произвело шоковый психологический эффект на финансовых аналитиков, не говоря уже про самих подданных Карла III, которые за минувшие выходные перестали ощущать себя за пределами родины «богатенькими Буратино». NEWS.ru выясняет, что подорвало одну из самых «тяжеловесных» мировых валют и что это означает для Соединенного Королевства и мировой экономики в целом.

Первая неделя правления короля Карла III ознаменовалась событием, к которому новый монарх не имеет никакого отношения, однако будущие историки наверняка свяжут их воедино. В понедельник курс национальной валюты (на которой пока еще красуется профиль покойной Елизаветы II) обвалился сразу почти на 8 процентов, практически до паритета с американским долларом: он составил GBP/USD 1,08. Месяц назад их курс составлял около 1,20. Весь сентябрь фунт стерлингов непрерывно ослабевал, но это было похоже на плановое приземление. В понедельник же британская валюта, продолжая авиационную аналогию, ушла в сваливание.

Хотя примерно то же самое происходит и с евро, который также весь текущий год плавно снижается к доллару, именно беспрецедентно резкий уход фунта в штопор вызвал приступ депрессии и несколько мазохистского восторга у тех британцев, которые изначально были противниками разрыва связей с Европейским союзом, утверждая, что самоизоляция ни к чему хорошему не приведет. «Мы же предупреждали!», — сейчас говорят они, прогнозируя, что в ближайшие дни фунт стерлингов «пробьет дно» и станет стоить дешевле доллара США. Так низко британская валюта не опускалась с 1985 года. По иронии судьбы в середине 1980-х годов у власти по обе стороны Атлантики тоже находились ультраконсерваторы: Маргарет Тэтчер в Британии и Рональд Рейган в США.

Непонятно, плакать британцам или смеяться, наблюдая, как страна упорно идет курсом саморазрушения, на глазах превращаясь в страну третьего мира. Пусть происходящее с Британией станет уроком всему миру — к чему приводят национализм, изоляционизм и фанатичный сепаратизм. Те камикадзе, кто ратовали за Brexit, получили что хотели, — пишет экономист Умар Хак в статье «Как Британия становится новой банановой республикой».

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Произошедшее в понедельник на валютных биржах «ЧП» стало плохим подарком для нового правительства Британии, которому почти столько же дней, сколько царствованию Карла III. Лиз Трасс вообще взошла на капитанский мостик посреди мощного шторма, в котором оказался корабль Британия в начале сентября. Здесь и смена монарха, и обострение конфликта на Украине, в который Британия благодаря предыдущему премьеру Борису Джонсону влезла по горло. И вот теперь и позорный обвал национальной валюты.

Британские политологи изначально указывали, что Лиз Трасс представляет из себя реинкарнацию Маргарет Тэтчер, вошедшей в историю как «железная леди». Если проводить аналогии с американской политикой, то Трасс — это такой британский Дональд Трамп в юбке, «консервативная большевичка», которой, как известно, нет преград ни в море, ни на суше.

Многие считают, что Британия идет ко дну; однако даже самые отпетые пессимисты не ожидали, что это будет происходить такими темпами. Аналитики предсказывают, что «капитан Трасс» и ее самая консервативная команда за послевоенную историю Британии будет продолжать вести корабль напрямую на айсберг, словно в фанатичном азарте проверяя, кто окажется крепче.

Критики такого самоубийственного курса иронизируют, что от министра финансов по имени Квази Квартенг сложно ожидать чего-то хорошего для национальной экономики (слово «квази» на латыни означает «ложный»). Первый же его шаг на этом посту — обнародование проекта бюджета на 2023 год — привел к панической распродаже инвесторами номинированных в фунтах ценных бумаг. Это немедленно потянуло на дно и национальную валюту и вызвало к жизни в социальных сетях тег #KamiKwasi (по аналогии с «камикадзе», английский черный юмор по-прежнему на высоте).

Причина панической распродажи британских активов состоит в том, что «квазибюджет» предполагает колоссальный дефицит, исчисляющийся сотнями миллиардов фунтов. Квази Квартенг откровенно копирует опыт администрации Трампа с её раздачей «вертолетных денег», и инвесторы хорошо помнят, что такая практика привела к невиданной за многие десятилетия инфляции в США. Однако то, что очевидно для участников рынка, по каким-то причинам не видит министр финансов — или, точнее, видит, но с большевистским упрямством продолжает гнуть линию «если наши взгляды противоречат основам экономической теории, тем хуже для теории».

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хуже всего, что такая финансовая политика не просто превращает некогда всемогущий британский фунт во второсортную валюту, а Британию в целом — в failed state, «несостоявшееся государство», какими являются некоторые из ее бывших колоний вроде Сомали.

Побочным эффектом «квазиэкономики» будет то, что в США уже стало реальностью: население, развращенное дешевыми деньгами, потеряет стимулы для их зарабатывания, промышленность потеряет мотивацию для повышения эффективности и общество в целом впадет в социальную апатию, в бесконечный «день сурка». С находящимся в таком настроении обществом правительство может делать всё что угодно: повышать налоги, сужать демократические свободы, втягивать страну в военные конфликты — большинству пребывающих в полусне людей это будет безразлично.

Удешевление национальной валюты обычно оказывает оздоровительный эффект для экономики, ориентированной на экспорт, — как в России, Канаде, Японии. Но Великобритания не является импортером по практически всем товарным группам, будь то продукты, энергоносители или товары повседневного спроса. Соответственно, по мере того, как фунт теряет свои позиции, цены на всё это растут. После того как фунт стерлингов в одночасье подешевел на 7,91%, на столько же выросли цены в британских магазинах (или вырастут, когда будут распроданы текущие товарные запасы).

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британское правительство сейчас оказалось в ситуации, когда его монетарные шаги по предотвращению краха национальной валюты вступают в противоречие с фискальными, и наоборот, и выйти из этого порочного круга крайне сложно, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Максим Шеин.

Для британских финансовых властей основной проблемой является то, что триггер происходящих на валютном рынке событий находится за пределами Британии, в США, где политика ФРС по повышению ключевой ставки на 0,75% сделала активы, номинированные в долларах, намного привлекательнее активов, номинированных в фунтах и евро, так как доходность американских бумаг существенно выше, чем европейских, британских в том числе. Банк Англии же на это почти никак не отреагировал; повышение ставки всего на 0,5% не могло предотвратить бегство из фунта. Возможно, на предстоящем чрезвычайном заседании ВОЕ и будет принято решение поднять ставку настолько, чтобы она стала конкурентоспособной по сравнению со ставкой ФРС США. Но правительство Британии одновременно собирается вбросить в оборот несколько сотен миллиардов фунтов, чтобы иметь возможность снизить налоги, как тори обещали. Одновременное применение этих мер взаимно нейтрализует их обе и делает их бессмысленными. Поэтому британская финансовая система и экономика действительно сейчас заглядывают в пропасть, и не видно, есть ли у кабинета министров Трасс план, как от её края отойти. Максим Шеин главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

Все понимают, что «черный понедельник» на британском валютном рынке — только первая ласточка, и с тревогой ждут открытия валютных торгов во вторник (лондонское время отстает от московского на три часа, и на момент публикации этой статьи курс GBP/USD снизился еще на 1,7%, до 1,06).

Если не принять никаких чрезвычайных мер, фунт опустится ниже паритета с долларом США до конца текущего года с вероятностью 80%. Мы наблюдаем фундаментальный кризис [британской] финансовой системы, а политики смотрят на это как заколдованные и ничего не предпринимают, —сообщает японский инвестиционный банк Nomura в отчете, выпущенном только что.

В Токио, где сейчас уже вечер, за один GBP давали уже только 1,03 USD. Сегодня Банк Англии созывает чрезвычайное заседание, на котором будут рассматриваться экстренные меры для предотвращения провала фунта ниже паритета с долларом. В Bank of England опасаются, что если фунт пробьет этот психологически критичный уровень поддержки, выход из фунтовых активов превратится в бегство разбитой наголову армии, с тем только нюансом, что эту «армию» разгромили её же полководцы.