ФРГ, Франция и Польша считают важным сохранить «реалистичный диалог» с РФ

https://static.news.ru/photo/238811e6-0f01-11eb-9e98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Германия, Франция и Польша считают важным сохранять диалог с Россией с целью недопущения эскалации конфликтов и поддержания стабильности.

Мы напоминаем о важности реалистичного и требовательного диалога с властями России, в частности с целью предотвращения непреднамеренной эскалации и укрепления основанного на правилах миропорядка и европейской безопасности и стабильности, — говорится в совместном заявлении глав МИД трёх стран.

Главы дипведомств также призвали Москву расследовать происшедшее с блогером Алексеем Навальным и приветствовали введённые ЕС санкции.

Кроме того, министры заявили о «безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины» и призвали реализовать в полной мере решения саммита «нормандской четвёрки», прошедшего в Париже в декабре 2019 года.

В заявлении отмечается необходимость твёрдой позиции по отношению к Москве «по всем вопросам, которые представляют угрозу миру на европейском континенте».

Несколько независимых лабораторий в Европе нашли в анализах Алексея Навального, который внезапно потерял сознание в самолёте, следы вещества из группы «Новичок». В Организации по запрещению химоружия эти выводы подтвердили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

В Брюсселе заявили, что отравление оппозиционера стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России. Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института. Чёрный список опубликован , в профайле каждого чиновника объясняется, в чём конкретно его «вина». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что попавшие под санкции по делу Алексея Навального «могут рассматриваться в качестве ответственных» за случившееся с ним, писал NEWS.ru.