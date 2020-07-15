Франция хочет снизить зависимость промышленности от других стран

https://static.news.ru/photo/58cb91ca-c6ae-11ea-946a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike McQueen/Global Look Press

Власти Франции планируют уменьшить зависимость промышленности от иностранных государств, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс во время выступления перед депутатами Нацсобрания.

По его словам, данная сфера слишком зависима от зарубежных партнёров, а масштабы перехода французских предприятий под иностранный контроль — неприемлемы.

Он также заявил о намерении правительства в краткие сроки сформировать в своём составе Генеральный комиссариат планирования.

Мы постепенно утратили способность долгосрочного прогнозирования, планирования нашей экономической политики, — подчеркнул Кастекс.

Премьер добавил, что президент Эммануэль Макрон поручил «быстро создать такую структуру», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в начале Кастекс заявил, что намерен в ближайшее время провести пенсионную реформу, которая была отложена из-за коронавируса. Эти изменения стали причиной массовых забастовок в стране в 2019 году. По его словам, в настоящий момент в поле зрения властей находятся вопросы занятости населения, реформы здравоохранения, страхования на случай безработицы и пенсионная реформа.