Евросоюз может рекомендовать закрыть границы с Сербией и Черногорией

https://static.news.ru/photo/6dfa02c0-c5dc-11ea-bdde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner via imago-images.de/Global Look Press

Представители Европейского союза сообщили о возможном пересмотре списка стран, жители которых могут посещать ЕС. Из перечня могут убрать Сербию и Черногорию.

Такое решение предложила Германия, которая председательствует в ЕС, на встрече 13 июля. Меру поддержали представители Франции, Испании и Нидерландов, передаёт Reuters. Причиной стало распространение коронавируса.

Кроме того, представители государств обсуждали исключение из списка Алжира и Марокко, однако большинство выступило против, так как показатели по COVID-19 в этих странах относительно низки.

Люксембург и Кипр предложили включить в перечень Арабские Эмираты. Кроме того, Кипр выступил за открытие границ с Израилем, Ливией и Иорданией. Однако эти предложения были отклонены.

После исключения Сербии и Черногории в списке останутся Алжир, Австралия, Канада, Китай, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Однако такое решение должно быть официально подтверждено дипломатами ЕС. Кроме того, перечень носит рекомендательных характер и не все государства придерживаются его положений.

Несмотря на включение в список Китая, поездки из этой страны будут разрешены только в том случае, если власти КНР также разрешат въезд в ЕС. Для других государств такого требования нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines намерена после 1 августа 2020 года возобновить полёты в РФ. Планируется совершить 32 авиарейса в шесть городов, в том числе Москву и Санкт-Петербург.