Эстония заявила об угрозе российских ракет всему НАТО

https://static.news.ru/photo/13acbb2c-c08d-11ea-b19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Deanna C. Gonzales/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил об угрозе российской ракетной системы всему НАТО. Он также отметил, что присутствие американских вооружений в стране укрепляет безопасность и показывает единство союзников.

Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего Альянса, — цитирует Луйка «Газета.Ru».

Ранее Захарова призвала НАТО задуматься о последствиях агрессии у границ РФ. Она также подчеркнула, что основной целью американских учений является желание заставить Россию изменить «плохое поведение».

NEWS.ru писал ранее, что генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг размещение новых ракет в Европе. Однако объединение намерено делать всё необходимое для обеспечения безопасности граждан.