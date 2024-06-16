Еще один мировой лидер досрочно покинул саммит по Украине DPA: Шольц досрочно покинул саммит по Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц утром 16 июня покинул швейцарский саммит по Украине до его завершения, пишет DPA. По данным агентства, у Шольца запланированы встречи в Берлине, однако, какие именно, не уточняется.

При этом журнал Der Spiegel сообщает, что канцлер Германии вынужден покинуть конференцию «раньше, нежели было запланировано», поскольку в Берлине ожидаются «сложные переговоры по бюджету» и «серьезные переговоры» с Социал-демократической партией Германии на фоне ее провала на выборах в ЕП. Отмечается, что СДПГ получила 13,9% голосов, это стало для нее худшим в истории показателем.

Ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон. Высокопоставленная чиновница заявила, что конференция прошла хорошо. Харрис изначально собиралась провести на саммите всего несколько часов и покинула его сразу после ужина лидеров вечером 15 июня.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет считает, что мирные заявления российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине нарушили ход швейцарского саммита, из-за чего Харрис вынуждена была покинуть Европу.