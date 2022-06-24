В Европейском союзе решили выделить Украине финансовую помощь в размере €9 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на троих европейских чиновников. Отмечается, что Киев получит деньги в качестве кредита на 25 лет с 10-летней льготной отсрочкой.

Новый пакет помощи Киеву будет состоять из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга. Выплаты процентов будут покрываться из бюджета ЕС, рассказали источники агентства.

23 июня также стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он также уточнил, что с февраля текущего года США оказали Украине помощь на общую сумму $6,1 млрд, а с начала работы действующей администрации Белого дома — на $6,8 млрд.

 

 