ЕС решил выдать Украине €9 млрд финансовой помощи

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Европейском союзе решили выделить Украине финансовую помощь в размере €9 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на троих европейских чиновников. Отмечается, что Киев получит деньги в качестве кредита на 25 лет с 10-летней льготной отсрочкой.

Новый пакет помощи Киеву будет состоять из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга. Выплаты процентов будут покрываться из бюджета ЕС, — рассказали источники агентства.

23 июня также стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он также уточнил, что с февраля текущего года США оказали Украине помощь на общую сумму $6,1 млрд, а с начала работы действующей администрации Белого дома — на $6,8 млрд.