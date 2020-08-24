Елизавета II может больше никогда не появиться на публике из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/8243ea64-e60e-11ea-b1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II намерена сделать Виндзорский замок в графстве Беркшир своей главной резиденцией вместо Букингемского дворца в Лондоне. Причиной послужила пандемия коронавируса: 94-летней монаршей особе нужно хотя бы частично соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заразиться.

Королева Великобритании обычно возвращалась во дворец в октябре после летних каникул в шотландском замке Балморал. Однако теперь она выбрала новое убежище — Виндзор. Елизавета II находилась там ранее на самоизоляции вместе с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом, передаёт Daily Mail.

В таком случае, уточняет издание, отсутствие королевы в Букингемском дворце станет самым продолжительным за время её 68-летнего правления.

Планируется, что Елизавета II не вернётся в Лондон до тех пор, пока существует угроза инфицирования COVID-19. Домашний персонал, который работает с монаршей особой с начала карантина, является для неё самым безопасным окружением и лучшей мерой по борьбе с вирусом. Также королеву намерены оградить от всех общественных мероприятий, но решение для светских раутов всё-таки нашли: Елизавета II будет присутствовать на них по видеосвязи.

Между тем королевский биограф Эндрю Мортон опасается, что Елизавета II уже никогда не сможет появиться на публике. Впрочем, полагают, что она проведёт рождественские каникулы в другой резиденции — Сандрингемском дворце в Норфолке.

Ранее Букингемский дворец опубликовал свежие фотографии королевы Великобритании. На снимках Елизавета II запечатлена верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн. Фото были сделаны в последние выходные мая в парке в Виндзоре. Катание на домашней лошади стало для британского монарха первым появлением на публике с периода введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. На прогулку королева надела твидовый жакет, рейтузы, яркий шарф, белые перчатки и ботинки. В прошлый раз Елизавета II попадала в объектив камеры 19 марта, когда уезжала в Виндзорский замок из Букингемского дворца, писал NEWS.ru.