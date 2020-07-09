Экс-депутат Рады: Украина потеряла Крым из-за отношения Киева к жителям

https://static.news.ru/photo/df1c01b2-c1ac-11ea-b952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина потеряла навсегда Крым из-за отношения властей к жителям полуострова. Экс-депутат отметила, что скоро Украина потеряет по тем же причинам и Донбасс.

С нами уже никто не считается. Мы уже потеряли, по сути, Донбасс. Я боюсь, что Донбасс на Украину больше не вернётся. Люди уже берут там российские паспорта, потому что люди понимают, что в стране, которая для них неродная, у них больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне, чем в своей родной, — привели слова Анны Герман в РИА Новости.

Она отметила, что украинское правительство не выполняет Минские соглашения и приобрело имидж того, кто не выполняет своих обязательств.

Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, она не даст им воды. Мы им воды не даем и хотим, чтобы люди вернулись? —процитировали экс-депутата в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что Крым не собирается обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить водоснабжение полуострова.