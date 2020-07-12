Дуда побеждает на выборах главы Польши после проверки 99,97% бюллетеней

https://static.news.ru/photo/6fe79bb6-c4d7-11ea-843f-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент Польши Анджей Дуда одержал победу во втором туре выборов главы государства по итогам обработки 99,97% бюллетеней.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, голоса за Дуду отдали 51,21% граждан. Его конкурента мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 48,79% избирателей.

По словам главы избиркома Сильвестра Марчиняка, в настоящее время нельзя объявить официальные итоги выборов, так как не получены протоколы от нескольких окружных избирательных комиссий, в том числе зарубежных.

Но это не те цифры, которые повлекли бы за собой изменение результата выборов, — отметил он.

Марчиняк уточнил, что явка, по предварительным сведениям, составила 68,12%, несмотря на пандемию и сезон отпусков. Эти показатели значительно выше первого тура выборов.

Это рекорд президентских выборов в XXI веке, — подчеркнул он.

28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов, участниками которого стали 11 кандидатов. Второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского пройдёт 12 июля.

Дуда набрал в первом туре выборов 43,5% голосов, Тшасковский — 30,46%.

Как писал NEWS.ru, Дуда подписал проект о внесении поправок в конституцию страны, закрепляющих запрет на усыновление детей людьми, состоящими в однополых союзах. Предложение передано на рассмотрение парламента.