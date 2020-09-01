Депутаты вывесили в Верховной раде государственный флаг Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9ffbb236-ec5c-11ea-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Белорусский государственный флаг вывесили в зале Верховной рады Украины депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ).

Соответствующее фото в своём Facebook опубликовал депутат Илья Кива. В комментарии к снимку он заявил, что поддерживает белорусов, защитивших страну от «захвата и порабощения».

Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения! — заявил депутат.

В Белоруссии после начала протестов сторонники оппозиции используют бело-красно-белый флаг, тогда как сторонники президента страны Александра Лукашенко выносят на митинги государственные красно-зеленые флаги.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте Независимости рядом со зданием КГБ.