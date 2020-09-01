Депутаты вывесили в Верховной раде государственный флаг Белоруссии

Белорусский государственный флаг вывесили в зале Верховной рады Украины депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ).
Соответствующее фото в своём Facebook опубликовал депутат Илья Кива. В комментарии к снимку он заявил, что поддерживает белорусов, защитивших страну от «захвата и порабощения».
Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения! — заявил депутат.
В Белоруссии после начала протестов сторонники оппозиции используют бело-красно-белый флаг, тогда как сторонники президента страны Александра Лукашенко выносят на митинги государственные красно-зеленые флаги.
Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте Независимости рядом со зданием КГБ.
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