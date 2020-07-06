Депутат Рады назвал «бедоносцем» президента Зеленского

https://static.news.ru/photo/9f4a06de-bf8a-11ea-bee9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза после затопления стадиона «Южный» в Одесской области назвал президента страны Владимира Зеленского «бедоносцем».

По словам парламентария, спортивную арену затопило сразу после визита главы государства. Береза рассказал, что Зеленский приехал на стадион и расхвалил себя и свою команду. Он, как отметил депутат, отметил, какой хорошей вышло сооружение, после чего сразу уехал.

Однако позднее, заметил Береза, первый же дождь затопил «хвалёный стадион».

После ливня ковры с имитацией травы раздулись и «поплыли», а стадион превратился в сплошную лужу. В общем, Зеленский-таки бедоносец, — приводит слова Березы портал «Українські Новини».

Однако позднее стало известно, что «Южный» затопило за две недели до того, как президент приехал с визитом в Одесскую область. По этому поводу Береза подчеркнул, что данный ставит качество стройки «под большой вопрос».

Как ранее передавал NEWS.ru, киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «кидалой» и «типичным представителем хуторянской элиты». По его словам, украинский лидер считает ложь нормой поведения и переносит свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики.

По его мнению, проблема страны заключается в культуре общества. И пока хуторянскую культуру не сменит буржуазная мораль, европейские реформы на Украине невозможны.