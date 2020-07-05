Дамбу может прорвать во Львовской области Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины объявила штормовое предупреждение и сообщила о подъёме уровня воды. В результате погодных явлений может произойти прорыв дамбы во Львовской области.
Кроме того, существует угроза затопления семи сёл Самборского района (Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы). Об этом
Накануне спасатели сообщали, что уровень воды в реках может подняться на 3,5 метра.
Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. По его словам, большой вклад в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10–11 градусов.
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