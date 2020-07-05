Дамбу может прорвать во Львовской области Украины

https://static.news.ru/photo/10cc4de0-bed1-11ea-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины объявила штормовое предупреждение и сообщила о подъёме уровня воды. В результате погодных явлений может произойти прорыв дамбы во Львовской области.

Кроме того, существует угроза затопления семи сёл Самборского района (Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Накануне спасатели сообщали, что уровень воды в реках может подняться на 3,5 метра.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. По его словам, большой вклад в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10–11 градусов.