Три страны закрыли небо для самолета Лаврова Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропустить самолет Лаврова в Сербию

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Сергей Лавров

Болгария, Черногория и Северная Македония не пропустят самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию, поскольку эти страны закрыли свое воздушное пространство, сообщает сербское издание «Вечерне новости». Таким образом, визит российского министра в Белград, намеченный на 6–7 июня, находится на грани срыва, пишет газета.

В администрации президента Сербии Александра Вучича сообщили, что с главой сербского государства 6 июня в 10:00 (11:00 мск) встретится посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Вучич взял на себя урегулирование вопроса логистики в сложившейся ситуации, пишет РИА Новости.

Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет, — сказала премьер.

3 июня представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров 6–7 июня должен встретиться с Вучичем, а также провести переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (однопалатного парламента).

В конце мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Сербии. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ряд значимых вопросов, в том числе вопрос поставок российского газа. Они договорились, что Россия продолжит бесперебойно импортировать голубое топливо в Сербию.