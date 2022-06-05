Болгария, Черногория и Северная Македония не пропустят самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию, поскольку эти страны закрыли свое воздушное пространство, сообщает сербское издание «Вечерне новости». Таким образом, визит российского министра в Белград, намеченный на 6–7 июня, находится на грани срыва, пишет газета.
В администрации президента Сербии Александра Вучича сообщили, что с главой сербского государства 6 июня в 10:00 (11:00 мск) встретится посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Вучич взял на себя урегулирование вопроса логистики в сложившейся ситуации, пишет РИА Новости.
Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет, — сказала премьер.
3 июня представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров 6–7 июня должен встретиться с Вучичем, а также провести переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (однопалатного парламента).
В конце мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Сербии. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ряд значимых вопросов, в том числе вопрос поставок российского газа. Они договорились, что Россия продолжит бесперебойно импортировать голубое топливо в Сербию.