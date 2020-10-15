Армяне перекрыли трассу между Францией и Бельгией из-за ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f4859fce-0f89-11eb-a28d-fa163e074e61_660.jpg Фото: armeniatodayarm/facebook.com

Живущие в Европе выходцы из Армении организовали акцию в поддержку своей страны на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, перекрыв межгосударственную трассу между Бельгией и Францией.

Новостной портал Armenia Today опубликовал на своей странице в Facebook видео с места, где проходит акция.

На ролике можно увидеть длинную пробку на трассе и людей с флагами Армении, гуляющих возле своих автомобилей.

К месту спонтанной акции приехала группа спецназа.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению властей Азербайджана, вводить российских миротворцев в зону конфликта на сегодняшний день нет необходимости.