https://static.news.ru/photo/19e1ddea-19fa-11ea-a9d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представитель Следственного комитета Москвы Юлия Иванова рассказала, что двое подростков были обнаружены у жилого дома на юго-западе столицы.

На юго-западе Москвы были обнаружены два подростка 16 лет с травмами, характерными при падении с высоты, — отметила она.

Один из детей погиб на месте, передаёт «Интерфакс». Второго доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются причины случившегося.

Как сообщал NEWS.ru, 25 ноября в Москве несовершеннолетний упал на козырёк магазина, получив множественные ушибы и травму позвоночника.