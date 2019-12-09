Представитель Следственного комитета Москвы Юлия Иванова рассказала, что двое подростков были обнаружены у жилого дома на юго-западе столицы.
На юго-западе Москвы были обнаружены два подростка 16 лет с травмами, характерными при падении с высоты, — отметила она.
Один из детей погиб на месте,
Следователи возбудили уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются причины случившегося.
Как сообщал NEWS.ru, 25 ноября в Москве несовершеннолетний упал на козырёк магазина, получив множественные ушибы и травму позвоночника.
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