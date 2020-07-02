20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». В результате обрушившихся на город ливней были затоплены дороги, тротуары и подземные переходы. Движение автотранспорта на некоторых магистралях было парализовано. Так, сильнейшие дожди прошли на западе и юге столицы, парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях. Кроме того, подтопления были зафиксированы на улице Подольских Курсантов в районе дома № 26, в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции Бирюлёво-Товарная и в Востряковском проезде.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что около 70% месячной нормы осадков пролилось за несколько часов. По его словам, листья и ветки, упавшие с деревьев...