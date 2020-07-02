Сегодня, 2 июля, в центре Москвы, на Тверской улице произошёл пожар. Возгорание началось на втором этаже жилого дома постройки конца XIX века. В настоящее время пожарные пытаются справиться с огнём. Автомобильное движение по улице перекрыто в обе стороны. Предварительной причиной ЧП называют нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ. Кадры с места происшествия — в галерее NEWS.ru.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Евгений Одиноков/РИА Новости

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Евгений Одиноков/РИА Новости

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