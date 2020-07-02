Сегодня, 2 июля, в центре Москвы, на Тверской улице произошёл пожар. Возгорание началось на втором этаже жилого дома постройки конца XIX века. В настоящее время пожарные пытаются справиться с огнём. Автомобильное движение по улице перекрыто в обе стороны. Предварительной причиной ЧП называют нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ. Кадры с места происшествия — в галерее NEWS.ru.
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Евгений Одиноков/РИА Новости
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Евгений Одиноков/РИА Новости
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