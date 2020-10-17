Пассажирский самолёт в Шереметьево столкнулся с автомобилем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории индийского штата Уттар-Прадеш, расположенного на севере страны, произошла авария с участием автобуса. В настоящее время известно, что в результате ДТП погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом журналистам 17 октября сообщили представители местной полиции.

Отмечается, что ещё 30 человек получили травмы в результате аварии. Все они были госпитализированы. Сегодня рано утром автобус перевернулся и столкнулся с автомобилем, погибли восемь человек, ещё 30 пострадали, —...