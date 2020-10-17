Пассажирский самолёт в Шереметьево столкнулся с автомобилем

https://static.news.ru/photo/20a105fa-105f-11eb-a3e9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В столичном аэропорту Шереметьево пассажирский самолёт по касательной столкнулся со служебным автомобилем. Об этом 17 октября сообщили представители московских экстренных служб.
Отмечается, что столкновение произошло, когда экипаж воздушного судна выруливал для дальнейшей высадки пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
При рулёжке произошло касательное столкновение крылом со служебным автомобилем. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме. Инцидент к задержкам не привёл, — цитирует ТАСС представителей экстренных служб.
Как ранее передавал NEWS.ru, 11 октября пожарная машина опрокинулась в аэропорту Домодедово во время проведения тренировки и Москве. В результате пострадали три человека, они доставлены в одну из столичных больниц.