Крупный пожар возник на складе в Подмосковье

Склад загорелся в городе Долгопрудный Московской области. Площадь возгорания составила 6,5 тысяч кв. м.
В здании обрушилась кровля,
Инцидент произошёл в микрорайоне Хлебниково, в доме 2 по Новой улице. По данным Mash,
Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности.
Ранее NEWS.ru писал о крупном пожаре на складе в Самаре. Инцидент произошёл в Советском районе на Профильной улице, дом 6. Информация о возгорании поступила пожарным в 14:30 (13:30 мск). На месте происшествия работают 95 сотрудников оперативных служб и 31 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
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