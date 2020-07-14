Крупный пожар возник на складе в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/305ffca0-c60c-11ea-9d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Склад загорелся в городе Долгопрудный Московской области. Площадь возгорания составила 6,5 тысяч кв. м.

В здании обрушилась кровля, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. О пострадавших в настоящий момент ничего не известно.

Инцидент произошёл в микрорайоне Хлебниково, в доме 2 по Новой улице. По данным Mash, горит трёхэтажный обувной склад. Местные жители жалуются на сильный запах пластика.

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности.

Ранее NEWS.ru писал о крупном пожаре на складе в Самаре. Инцидент произошёл в Советском районе на Профильной улице, дом 6. Информация о возгорании поступила пожарным в 14:30 (13:30 мск). На месте происшествия работают 95 сотрудников оперативных служб и 31 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.