Крупный пожар вспыхнул на кровле склада в Самаре

https://static.news.ru/photo/032a5810-c4ff-11ea-816c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

Кровля склада загорелась в Самаре. Площадь пожара составляет 800 кв. м., сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошёл в Советском районе на Профильной улице, дом 6. Информация о возгорании поступила пожарным в 14:30 (13:30 мск).

Предварительно, пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб по повышенному — третьему — рангу. В тушении огня участвуют 95 человек и 31 единица техники.

Как писал NEWS.ru, ранее в МЧС сообщили о ликвидации возгорания в жилом доме на юго-западе Москвы. По данным ведомства, загорелись два балкона и часть одной из комнат. Был спасён один человек, десять эвакуированы. Инцидент произошёл по адресу: Чечерский проезд, 88.